نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التعليم” تنفي شائعات إلغاء التقييمات وتؤكد استمرار العمل بالقرارات الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يُشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية لا أساس له من الصحة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الآليات والقرارات المتعلقة بأعمال السنة الدراسية ستستمر كما هي دون أي تغيير. يأتي هذا التصريح بعد انتشار معلومات غير دقيقة على فيسبوك، مما أثار تساؤلات بين أولياء الأمور والطلاب حول مصير نظام التقييم. الوزارة شددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب البلبلة والارتباك، مؤكدة أن أي تحديثات في القرارات ستصدر من خلال القنوات المعتمدة.