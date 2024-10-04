العالم اليوم - 11 غارة إسرائيلية على الضاحية وانفجارات ضخمة قرب مطار بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:24 صباحاً - وقعت انفجارات ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، من جراء غارات إسرائيلية عنيفة على المنطقة.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن موقع الانفجارات "قريب جدا من مطار بيروت الدولي"، مشيرا إلى أن أصداءها ترددت في أنحاء العاصمة اللبنانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر بوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، إن ضربة إسرائيلية واحدة على الأقل وقعت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة قرب مطار بيروت الدولي.

وأظهرت صور كرات ضخمة من اللهب ترتفع من الموقع المستهدف، مع تصاعد سحب الدخان الكثيف.

وانطلقت صفارات الإنذار في بعض السيارات في ضواحي بيروت من شدة الدوي الذي أحدثته الغارات.

وسبق هذه الغارات تحذير وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان مبان في حي برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت لإخلاء منازلهم، وأرفق صورا للمنطقة المعنية.

وقال المتحدث باسم الجيش على حسابه بمنصة "إكس": "أنتم متواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وسيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب".

وتشن إسرائيل منذ أيام غارات عنيفة على مناطق متفرقة من لبنان، قتل فيها المئات وأصيب الآلاف.

كما أعلنت إسرائيل الإثنين أنها بدأت عملية برية في جنوب لبنان، لم تسفر عن تقدم ميداني يذكر حتى الآن.

واغتيل زعيم حزب الله حسن نصر الله الجمعة، في غارات قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت "المقر المركزي" للحزب في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إن 37 شخصا قتلوا وأصيب 151 من جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.