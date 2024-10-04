نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمتابعة الميدانية لمحاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظاتها المختلفة؛ للاطمئان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظًا على سلامة البيئة وصحة المواطنين. وتشديدها على بذل قصارى الجهود لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وضرورة التكاتف خلال الموسم الحالى لإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة. وفى هذا الصدد قام الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة ميدانية بمحافظة الشرقية، لمتابعة محاور عمل المنظومة على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع، والدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والاسماعيلية.

وقد استهل الرئيس التنفيذي جولته بزيارة عدد من مواقع تجميع قش الأرز بالمحافظة وشملت موقع بقرية الجوسق بمركز بلبيس، حيث تبلغ كمية تجميع قش الأرز به حوالة 1200 طن قش ارز، كما قام سيادته بزيارة مواقع تجميع قش الأرز بقرية تل روزن بمركز بلبيس والذى تبلغ كمية تجميع قش الأرز به 1000 طن قش ارز، حيث أوضح ابو سنه ان تلك الكميات تؤكد على زيادة الوعي بأن المخلفات الزراعية لها أهمية اقتصادية وقيمة مضافة وسوق جديد لفرص العمل والاستثمار فيها.

وعقب ذلك قام ابو سنه بمتابعة اعمال محاور التفتيش المسائية حيث التقى بمسئولى محور الزقازيق بلبيس واطلع على دورهم في رصد المخالفات أثناء المرور، والتأكيد على تحرير محاضر للقائمين بحرق المخلفات طبقا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020 حيث رصد سيادته حالة حرق مخلفات بامية وسمسم بنطاق عمل المحور وعلى الفور تم الاطفاء من قبل مسئولى المحور باستخدام شوك لفصل المخلفات أثناء الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما قام الدكتور على ابوسنة بتفقد احد الفرامات المملوكة للمزارعين واطلع على عملية فرم المخلفات الزراعية، معربا عن سعادته لزيادة وعى المزارعين بأهمية وقيمة المخلفات الزراعية، مؤكدا على ان ذلك انعكاس لنجاح جهود وزارة البيئة منذ سنوات طويلة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتغيير ثقافة المزارع وتوعيته بالاستثمار فى المخلفات بدلا من حرقها.

كما رصد الرئيس التنفيذي خلال جولته حالة حرق قش ارز بقرية العدلية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالف وتحرير محضر مخالفة تنفيذا لقانون المخلفات رقم 202لسنة 2020، كما أكد سيادته على استمرار العمل وتكثيف الجهود بالتعاون المشترك بين الجهات المعنية خلال هذه الفترة للسيطرة الكاملة على الحرق المكشوف للمخلفات وتوعية المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأهميتها الاقتصادية.