وزير الزراعة يبحث مع مجموعة الغانم الكويتية تعزير استثماراتها في مصر بمجالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - في إطار جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد رفيع المستوى من مجموعة الغانم الاستثمارية برئاسة السيدة/ رهام فواد الغانم وبحضور السادة خالد المرزوق والمهندس أسامة عياد وبعض قيادات الوزارة والشركة ،اللقاء تناول زيادة استثمارات مجموعة الغانم في مصر وتوسيع نشاطها بحيث يتضمن الأنشطة الزراعية المختلفة.



وزير الزراعة أكد أن الدولة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة العربية مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية والتي تشهد تطورا كبيرا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة،

وزير الزراعة تعهد شخصيا بإزالة العقبات أمام المستثمرين كما طرح على الجانب الكويتي عدة مجالات ذات عائد استثماري واعد منها إنتاج التقاوى ونظم الزراعة الذكية والحديثة وكذلك الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى ان مصر سوق كبير تعداده أكثر مائة مليون نسمة بالإضافة إلى انها بوابة أفريقيا وموقعها الجغرافى يسمح بالتصدير إلى آسيا وأوروبا

وخلال اللقاء ايضا تم عرض فيلم أرض الخير الذي يتضمن إنجازات الدولة المصرية في مجال الزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة كما تم عرض جميع الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة .

وزير الزراعة أكد كذلك ان الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات التي كانت ضرورية لتهيئة مناخ الاستثمار منها الإصلاح التشريعي وإصدار القوانين اللازمة لذلك بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التى تحققت في البنية التحتية خاصة في النقل والطاقة والإسكان .

من ناحيتها اعربت السيدة "رهام الغانم" عن سعادتها بحفاوة الاستقبال مع ترحيبها الشديد بكل مع طرحه وزير الزراعة وبالشراكة في هذا المجال بين الوزارة وشركتها والتي بدأت أيضا منذ فترة في نظام الصوب الزراعية الهيدروبونيك وأولت الأهمية في زيادة الإستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والاستزراع السمكي.

وأضافت "الغانم"ان حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز ال 850 مليون دولار في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي واداره المواني البحرية وأيضا مجال التشييد والبناء والزراعة بالإضافة الى البدء في مجال التصنيع بخلاف ما سيتم ضخه من أموال في المرحلة القادمة بعد استكمال كافه الاتفاقات.

كما أعرب الرئيس التنفيذي المهندس "أسامة عياد" أن من أولويات الشركة هو الإستثمار الزراعي في المناطق المحيطة بمنطقة البحر الأحمر وبالأخص بمنطقة برنيس وذلك لجعلها منطقة متكاملة زراعية اجتماعية وسكنية وسياحية وصناعية

مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير البقعة الزراعية والاستفادة من التعاون بين الفرص الاستثمارية المتاحة لدي وزاره الزراعة في الإستثمار من خارج جمهورية مصر العربية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ ما تم التباحث بشأنه وترجمته على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي.