الوزراء: 24% ارتفاعًا متوقعًا في الطلب العالمي على أنواع الوقود الأولية بحلول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 08:27 صباحاً - قال مركز معلومات مجلس الوزراء إن العالم يشهد تحولًا في مصادر الطاقة، حيث يتوقع أن تشهد مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، نموًا هائلًا خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك، سيظل النفط والغاز عنصرين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2050.

وأكد المركز في تقرير له أن الطلب العالمي على الطاقة الأولية سيشهد ارتفاعا متوقعا بنسبة 24%، كما أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأولي باستثناء الفحم سيزداد خلال فترة التوقعات، كما سيظل النفط والغاز عنصرين حاسمين لإمدادات الطاقة حتى 2050.

وأوضح أن الطلب العالمي على الطاقة الأولية في عام 2023 بلغت 301 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، فيما يتوقع أن يصل الطلب في عام 2050 إلى 374 مليون برميل نفط، لافتا إلى أن 30% من النمو في طلب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي من الهند وحدها.

وسبق وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع جامعة أكسفورد بإجراء استطلاع لرأي المواطنين في 77 دولة حول العالم، وأعرب 85% من المصريين عن تأييدهم لتحول بلادهم بشكل سريع من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

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كما بين أن مصر تعد من ضمن أكثر 10 دول يطالب مواطنوها بالتحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وقد سبقها في هذا الرأي مواطنو كل من تركيا ونيجيريا وإيطاليا 89% لكل منهم، يليهم مواطنو سريلانكا 87%.