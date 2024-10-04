نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المراكز التكنولوجية ولجان البت للتصالح في مخالفات البناء بالجيزة تستقبل المواطنين أيام العطلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ولكافة اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن واحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. حيث يتم استقبال المواطنين خلال ايام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة ٤ أكتوبر، السبت ٥ أكتوبر، الأحد ٦ أكتوبر ٢٠٢٤. وذلك لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح وفقًا للقانون الجديد. IMG-20241004-WA0033