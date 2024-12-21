شيكابالا يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لطلائع الجيش

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رياض - احمد صلاح - شارك نجم الزمالك شيكابالا، في التمرينات الجماعية للفريق صباح اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا يتعافى من الإصابة

وتماثل شيكابالا من الإصابة في العضلة الخلفية، بعدما خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأسابيع الماضية.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش