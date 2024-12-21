الرياضة

شيكابالا يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لطلائع الجيش

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رياض - احمد صلاح - شارك نجم الزمالك شيكابالا، في التمرينات الجماعية للفريق صباح اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا يتعافى من الإصابة

  • وتماثل شيكابالا من الإصابة في العضلة الخلفية، بعدما خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأسابيع الماضية.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

  • تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام المصري.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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