انت الأن تتابع خبر شيكابالا يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لطلائع الجيش والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شارك نجم الزمالك شيكابالا، في التمرينات الجماعية للفريق صباح اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
شيكابالا يتعافى من الإصابة
- وتماثل شيكابالا من الإصابة في العضلة الخلفية، بعدما خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأسابيع الماضية.
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش
- تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام المصري.