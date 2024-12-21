انت الأن تتابع خبر حجز محاكمة هدير عبد الرازق بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت المحكمة الاقتصادية، السبت، حجز محاكمة التيك توكر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور، إلى جلسة 28 ديسمبر للحكم.



محاكمة هدير عبد الرازق

وكشفت التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق مفاجآت عن اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها صورت العديد من الفيديوهات على التيك توك للترفيه عن نفسها، ونفت اعترافها لتحريات الأجهزة الأمنية بالتربح من الفيديوهات.



ونشرت مواقع اخبارية على التحقيقات في واقعة اتهام البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت عن طريق الشبكة المعلوماتية الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتيك توك والقنوات الخاصة بها على موقع اليوتيوب مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم المجتمع، تظهر فيها مفاتنها وتقول عبارات وتلميحات جنسية.



وأكدت هدير عبد الرازق أمام جهات التحقيق، أنها لم تنشر فيديوهات عبر تطبيقات الإنترنت بقصد نشر الفسق والفجور، بل لزيادة المشاهدات وكسب الأرباح من خلال إعلانات لمحال تجارية متخصصة في بيع الملابس الحريمي .