انت الأن تتابع خبر الأمن يضبط المتهمين بالتعدي على سوزي الأردنية في الأميرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على المتهمين بـ التعدي بضرب على البلوجر سوزى الأردنية في منطقة الأميرية.

تعود تفاصيل الواقعة وفقاً لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم" من معلومات عندما تلقي قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من البلوجر سوزي الأردنية يفيد، بتعدي 6 أشخاص عليها بالضرب في أحد الشوارع بنطاق القسم.

بالعرض على رئيس المباحث كلف بسرعة تشكيل فريق بحث وضبط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

وكشف التحريات ، أن أحد المتهمين طلب التقاط صورة مع سوزي الأردنية إلا أنها رفضت فقام بـ صفعها بالقلم على وجهها، فيما قام الـ 5 بالتعدي عليها مع صديقها.

بدورها أمرت النيابة العامة بسرعة وصول تحريات المباحث، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها .