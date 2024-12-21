انت الأن تتابع خبر هاني شاكر صوت طربي نجح في الغناء وقدم 4 أفلام بالسينما.. عيد ميلاده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بعيد ميلاده، اليوم السبت 21 ديسمبر، والذى لقب بـ"أمير الغناء العربى" وذلك لصوته الطربى المميز وقدم عددا كبيرا من الأغاني الرومانسية والحزينة خلال مسيرته الفنية الكبيرة التي استطاع أن يجعل لنفسه مكانة كبيرة في قلوب الوطن العربى بأكمله.

يتميز الفنان هاني شاكر بصوته المليء بالإحساس وله عدد كبير من الألبومات التي حققت نجاحًا كبيرًا منها، "جرحي أنا"، و"بحبك يا غالي"، و"حبيبي حياتي"، كما له العديد من الأغانى الفردية والكليبات التي حققت نجاحات كبيرة.

وللفنان هانى شاكر مشوار صغير في التمثيل، حيث قدم بطولة 4 أفلام، هي: "هذا أحبه وهذا أريده" في 1975، أمام نورا وحمدي حافظ، و"عايشين للحب " بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين، وفيلم "عندما يغنى الحب " مع عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى، والفيلم الرابع هو "سيد درويش".

وللفنان هانى شاكر تجربتان على خشبة المسرح هما: "سندريلا والمداح" بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي، ومسرحية "مصر بلدنا".