عاجل - أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل الصحفي ليث جعار مراسل الجزيرة خلال تقديمه شكوى

أحمد جودة - القاهرة - هل تم الاعتداء على المراسل؟

أقدمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على اعتقال الصحفي ليث جعار أثناء تقدمه بشكوى ضد أحد عناصر الأمن الذين اعتدوا عليه يوم أمس. هذا الإجراء أثار استنكارًا واسعًا من قبل المؤسسات الإعلامية، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في أداء مهامهم.

الجزيرة تدين الاعتداء وتطالب بالإفراج الفوري

من جانبها، أعربت شبكة الجزيرة عن إداناتها الشديدة لهذا الاعتداء، مطالبةً السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن مراسلها ليث جعار. وشددت الشبكة على أن احتجاز الصحفي أثناء تقديمه شكوى يعد تصعيدًا خطيرًا يعكس تدهور الوضع الأمني والإعلامي في الأراضي الفلسطينية. حيث رأت الجزيرة أن هذا التصرف يندرج ضمن انتهاكات حقوق الصحفيين، ويعزز مناخًا من الخوف والتهديد تجاه الصحافة.

دعوات لحماية الصحفيين والتحقيق في الاعتداء

كما دعت الجزيرة إلى ضرورة حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني دون أي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب. وأكدت على أهمية فتح تحقيق عاجل في الحادثة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، مشددة على أن الحفاظ على حرية الصحافة يعد أمرًا أساسيًا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.