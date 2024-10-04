العالم اليوم - بايدن: تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط "ممكن"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 02:24 صباحاً - اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن بالإمكان تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، ردا على سؤال عن مدى ثقته بإمكانية حدوث ذلك: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أن بإمكاننا تجنبها".

واستدرك: "لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به، الكثير الذي يتعين علينا القيام به حتى الآن".

وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل مواقع متفرقة من لبنان، لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت، وتدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مؤخرا.