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عاجل - الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، اليوم، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضًا مرئيًا حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضًا توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.

وقد أعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.

وشهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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