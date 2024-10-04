الخارجية المصرية تتابع حادث مصرع مصريين في إطلاق نار بالمكسيك

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تتابع ملابسات حادث إطلاق النار في المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين.

ووجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب، والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث، بحسب بيان السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة،

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.