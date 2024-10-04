الأرصاد: انخفاض طفيف بالحرارة وسحب متوسطة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يشهد اليوم ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.