العالم اليوم - تقرير: أميركا تريد استغلال إضعاف حزب الله لانتخاب رئيس لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من الضربة الكبيرة التي تلقاها حزب الله من إسرائيل في الدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبنان وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي.

ووفق الموقع الإخباري الأميركي، يحظى الجنرال جوزيف عون الذي تدعمه الولايات المتحدة وفرنسا كمرشح للرئاسة في لبنان، إذ من المتوقع أن تكون القوات المسلحة اللبنانية لاعباً رئيسياً في أي تسوية بعد الحرب في لبنان.

مع مقتل نصر الله ووصول حزب الله إلى أضعف مستوياته منذ سنوات، تعتقد إدارة بايدن أن هناك الآن فرصة لتقليص نفوذها بشكل كبير على النظام السياسي اللبناني وانتخاب رئيس جديد ليس حليفًا للميليشيات الشيعية، كما قال مسؤولان أمريكيان.

يقول المسؤولون الأميركيون إن البيت الأبيض يريد الاستفادة من الضربة الإسرائيلية الهائلة لقيادة حزب الله والبنية التحتية للدفع باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد في الأيام المقبلة.

ومنذ عامين لم يكن للبنان رئيس، مما زاد من عدم الاستقرار وفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقُتل زعيم حزب الله حسن نصر الله وكبار قادة وأعضاء آخرون في حزب الله المرتبط بإيران في غارات جوية إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، مما أضعف الجماعة اللبنانية المؤثرة.

جمود سياسي

في نهاية أكتوبر 2022، أنهى الرئيس السابق ميشال عون الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بحزب الله، ولايته. ومنذ ذلك الحين لم يتوصل البرلمان اللبناني إلى إجماع بشأن رئيس جديد.

تحاول الولايات المتحدة وفرنسا والعديد من الدول العربية، منذ عامين التوسط بين الأحزاب السياسية المختلفة في البلاد للتوصل إلى حل وسط، لكن حزب الله قوض كل مبادرة تقريبًا.

ويقوم المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "لقد أوضحنا لبعض الوقت أننا نعتقد أن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى التغلب على الخلل في النظام - أحد المحرضين الأساسيين لهذا الخلل هو حق النقض لحزب الله بشأن من سيكون الرئيس القادم - وانتخاب رئيس. هذا لا يزال صحيحا".

خلف الكواليس

ونقلت "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين إن البيت الأبيض يرى الوضع الحالي في لبنان كفرصة لكسر الجمود بشأن انتخاب رئيس لبناني ويعتقد أن هذا يجب أن يكون على رأس الأولويات، حتى قبل الدفع من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

في الأيام الأخيرة، أخبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستشار الرئيس بايدن، آموس هوكشتاين أنه يريد المضي قدمًا في الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة في يونيو للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان.

وقال هوكشتاين لميقاتي إن الاقتراح "غير مطروح"، لأن الظروف على الأرض تغيرت في الأسبوعين الماضيين بسبب القتال المتزايد بين إسرائيل وحزب الله، كما قال المسؤولون الأميركيون.

وبدلاً من ذلك، قال هوكشتاين لميقاتي إن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد.

وفي واشنطن، التقى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، يوم الخميس، مع أكبر دبلوماسية في وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف. ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أخبرت ليف بو حبيب أن هناك حاجة لانتخاب رئيس جديد في أقرب وقت ممكن بسبب الوضع في البلاد.

ودعا ميقاتي، يوم الخميس، إلى انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت ممكن يمثل أغلبية اللبنانيين. وقال إن "النقطة الأساسية هي انتخاب رئيس لا يتحالف مع فريق ضد آخر".

ويرى المسؤولون الأميركيون أنه يجب انتخاب رئيس لبناني في المقام الأول، ثم التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي تم تبنيه بعد حرب 2006 في لبنان ولكن لم يتم تنفيذه بالكامل، ثم تعيين رئيس وزراء لبناني جديد.