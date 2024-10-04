نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة يبحث مع مجموعة الغانم الكويتية تعزيز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 05:22 مساءً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد رفيع المستوى من مجموعة الغانم الاستثمارية برئاسة رهام فواد الغانم، وتناول اللقاء زيادة استثمارات مجموعة الغانم في مصر وتوسيع نشاطها بحيث يتضمن الأنشطة الزراعية المختلفة.

أكد وزير الزراعة أن الدولة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة العربية مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية والتي تشهد تطورا كبيرا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وتعهد وزير الزراعة بإزالة العقبات أمام المستثمرين كما طرح على الجانب الكويتي عدة مجالات ذات عائد استثماري واعد منها إنتاج التقاوي ونظم الزراعة الذكية والحديثة وكذلك الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى أن مصر سوق كبير تعداده أكثر مائة مليون نسمة بالإضافة إلى انها بوابة أفريقيا وموقعها الجغرافى يسمح بالتصدير إلى آسيا وأوروبا.

أكد وزير الزراعة كذلك أن الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات التي كانت ضرورية لتهيئة مناخ الاستثمار منها الإصلاح التشريعي وإصدار القوانين اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية خاصة في النقل والطاقة والإسكان.

من ناحيتها أعربت رهام الغانم عن سعادتها بحفاوة الاستقبال مع ترحيبها الشديد بكل مع طرحه وزير الزراعة وبالشراكة في هذا المجال بين الوزارة وشركتها والتي بدأت أيضا منذ فترة في نظام الصوب الزراعية الهيدروبونيك وأولت الأهمية في زيادة الإستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والاستزراع السمكي.

وأضافت “الغانم” أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 850 مليون دولار في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي واداره المواني البحرية وأيضا مجال التشييد والبناء والزراعة بالإضافة إلى البدء في مجال التصنيع بخلاف ما سيتم ضخه من أموال في المرحلة القادمة بعد استكمال كافة الاتفاقات.

أعرب الرئيس التنفيذي المهندس أسامة عياد أن من أولويات الشركة الإستثمار الزراعي في المناطق المحيطة بمنطقة البحر الأحمر، وبالأخص بمنطقة برنيس وذلك لجعلها منطقة متكاملة زراعية اجتماعية وسكنية وسياحية وصناعية، مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير البقعة الزراعية والاستفادة من التعاون بين الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الزراعة في الإستثمار من خارج مصر.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ ما تم التباحث بشأنه وترجمته على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي.