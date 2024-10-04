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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: نعمل مع الحكومة المصرية على استكمال بعض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - العربية.نت_ أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.
وقالت كوزاك، بشأن الإجراءات المطلوبة ، إنها تشمل سد الفجوة التمويلية، إضافة إلى تسريع برنامج بيع الأصول الحكومية.
ويتيح الصندوق لمصر بعد إجراء الرابعة الحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.
وتوقعت كوزاك أن تنخفض معدلات التضخم في مصر الفترة المقبلة مع استقرار الاقتصاد، وتطبيق سعر الصرف المرن.
وكانت مصر قد تسلمت في أبريل الماضي 820 مليون دولار بعد الانتهاء من أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، كما تسلمت في أغسطس الماضي 820 مليون دولار بعد انتهاء المراجعة الثالثة من إجمالي 8 مراجعات متبقية.
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