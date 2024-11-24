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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي كريم رمزي، إن الأهلي يُعاني بغياب وسام أبو علي وهو ما ظهر في مباراة الاتحاد السكندري، وكهربا بعيد عن مستواه وإمكانياته والحالة البدنية الجيدة وليس قادرًا على العودة لمستواه.

كريم رمزي: الأهلي يُخفي إصابة وسام أبو علي خوفًا من غضب الجماهير

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن وسام أبو علي أُصيب في معسكر منتخب فلسطين وقيل إن الإصابة كدمة في الركبة، لكن بعد العودة قيل إن الإصابة عبارة عن إجهاد في مشط القدم

وتابع رمزي: منتخب فلسطين أخبرنا أن الأهلي طلب عدم إفصاحنا عن حجم الإصابة، والأهلي نفسه رفض الإفصاح عن حجم الإصابة ومدة الغياب، وما خرج من النادي خرج عن من مصادر مجهولة وليس طبيب الفريق.

وواصل كريم رمزي: الأخبار الواردة من الأهلي من مصادر مجهولة، تقول إن وسام أبو علي سيغيب لشهر يناير، ولا أعلم سبب إخفاء حجم الإصابة ومدة الغياب، هل هو سر؟ كل الأندية الأوروبية تفصح عن الإصابات دائمًا.

وأكمل رمزي: الأهلي يخشى من غضب جماهير الأهلي حال غياب وسام أبو علي لمدة طويلة وعدم وجود بديل قوي، ولا أعلم لماذا يترك الأهلي الجميع للاجتهادات دون خروج معلومة رسمية واضحة وسليمة.

واختتم كريم رمزي، أن وسام أبو علي لاعب مهم للنادي الأهلي وفي الكرة المصرية، وهو لاعب كبير، ولا يُمكن أن تكون إصابته أمر مبهم.

