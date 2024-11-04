نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف شيكابالا من المشاركة مع الزمالك ضد سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، إلى حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

شيكابالا يدخل حسابات مدرب الزمالك أمام سموحة

وكان شيكابالا قد غاب عن المباراة الأولى أمام البنك الأهلي، التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية، نتيجة قرار فني، إذ لم يشارك في التدريب الأول بعد العودة من الإمارات بسبب ظروفه النفسية عقب إهداره ركلة جزاء في نهائي السوبر المصري ضد الأهلي.

ومع ذلك، شارك في المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام الشمس، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

يستعد الزمالك لملاقاة سموحة يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري.

