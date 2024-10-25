نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد رمضان يُفسد احتفالات لاعبي الأهلي بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، قرارًا حاسمًا بعد احتفال الفريق بتتويجه بلقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بركلات الترجيح.

إنهاء الاحتفالات والتركيز على المباراة القادمة

كشف مصدر من داخل القلعة الحمراء أن محمد رمضان وجّه تعليمات للاعبي الأهلي بضرورة إنهاء الاحتفالات مع نهاية اليوم، مشددًا على أهمية بدء التركيز مباشرةً اعتبارًا من الغد استعدادًا للمواجهة المقبلة ضد نادي العين الإماراتي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال.

كما حذر رمضان اللاعبين من الظهور في وسائل الإعلام اعتبارًا من الغد، تجنبًا لتكرار ما حدث في مباراة جورماهيا، حيث أدى الإفراط في الاحتفال بلقب الدوري إلى فقدان التركيز وخسارة الفريق أمام الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي.

تُوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، والسابعة على حساب الزمالك، بعد مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح في ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

موعد مواجهة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره نادي العين الإماراتي في مباراة الجولة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي ستقام في تمام الثامنة مساءً يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.