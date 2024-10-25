نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي كان له مفعول السحر في إعادة الانضباط إلى صفوف فريق القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وتوج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على حساب فريق الزمالك، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن وجود محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أعاد الاتزان للاعبي القلعة الحمراء وغرفة خلع الملابس ودوره كان مؤثر عن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأضاف: وجود محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي في منصبه الحالي مكسب كبير للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.