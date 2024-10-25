دوري المؤتمر.. فوز تشيلسي وفيورنتينا

دوري المؤتمر.. فوز تشيلسي وفيورنتيناحقق تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي الفوز الثاني لهما ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية التي أقيمت مساء الخميس.

وفاز تشيلسي على مضيفه باناثياكوس اليوناني بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حقق فيورنتينا الانتصار على سانت غالين السويسري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأسفرت بقية مباريات الجولة الثانية اليوم، عن فوز هايدنهايم الألماني على مضيفه بافوس القبرصي بهدف دون رد، وتعادل كوبنهاجن الدنماركي مع ريال بيتيس الإسباني بهدف لكل منهما، فيما تغلب هلسنكي الفنلندي على دينامو مينسك البيلاروسي بهدف دون رد، ولوغانو السويسري على ملادا بوليسلاف التشيكي، وبوراك بانجا لوكا البوسني على أبويل القبرصي بنفس النتيجة.

وفاز أولمبيا ليوبليانا السلوفيني على لاسك لينز النمساوي بهدفين دون رد، ونيو ساينتس الويلزي على أستانا الكازاخي بنفس النتيجة، وتغلب ليجيا وارسو البولندي على باتشكا توبولا الصربي بثلاثة أهداف دون رد.