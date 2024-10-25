نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الالماني قبل مباراة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة الألمانية مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي يجذب الأنظار إليه تحديدا في الأسابيع الأخيرة منه نظرا للمنافسة الشديدة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الذي نجح في خطف لقب البوندزليجا للمرة الأولى في تاريخه.

يحتل كلا من بايرن ميونخ ولايبزيج المركزين الأول والثاني برصيد 17 نقطة وجاء فرايبورج في المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويحتل باير ليفركوزن ويونيون برلين المركزين الرابع والخامس برصيد 14 نقطة بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند المركزين السادس والسابع برصيد 13 نقطة.

نجح باير ليفركوزن في التتويج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع شتوتجارت وبايرن ميونخ حتى آخر جولات من البوندزليجا.

ترتيب الدوري الالماني قبل مباراة اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الألماني حتى الآن..

1 - بايرن ميونخ 17 نقطة

2 - لايبزيج 17 نقطة

3- فرايبورج 15 نقطة

4- باير ليفركوزن 14 نقطة

5- يونيون برلين 14 نقطة

6 - آينتراخت فرانكفورت 13 نقطة

7 - بوروسيا دورتموند 13 نقطة

8 - فيردر بريمن 11 نقطة

9 - هايدنهايم 9 نقاط

10 - شتوتجارت 9 نقاط

11 - بوروسيا مونشنجلادباخ 9 نقاط

12 - ماينز 8 نقاط

13 - فولفسبورج 7 نقاط

14 - هوفنهايم 7 نقاط

15 - أوجسبورج 7 نقاط

16 - سانت باولي 4 نقاط

17 - هولشتاين كيل نقطتين

18 - بوخوم نقطة واحدة