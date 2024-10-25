نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم عن ترتيب هدافي بطولة الدوري الفرنسي في موسمه الحالي 2024-2025، قبل انطلاق مباراة اليوم.

موعد مباراة اليوم في الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة رين ولوهافر على ملعب روازون بارك، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل برادلي باركولا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي حتى الآن برصيد 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم

1- برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) – 7 أهداف

2- ميسون غرينوود (أولمبيك مارسيليا) – 6 أهداف

3- جوناثان ديفيد (ليل) – 5 أهداف

4- كيتو ناكامورا (ريمس) – 5 أهداف

5- إيفان غيسان (نيس) – 4 أهداف

6- لي كانغ إن (باريس سان جيرمان) – 4 أهداف

7- لويس هنريكي (أولمبيك مارسيليا) – 4 أهداف

8- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – 4 أهداف