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أحمد جودة - القاهرة - منذ فوز الأرجنتيني خيراردو 'تاتا' مارتينو بأول "كلاسيكو" له في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 بنتيجة (2-1)، لم يفز أي مدرب لبرشلونة في مباراته الأولى أمام ريال مدريد.

هل يكسر فليك لعنة أول "كلاسيكو" مع برشلونة؟

وكان يجلس على مقاعد التدريب في تلك المباراة، التي أقيمت على ملعب الكامب نو، كارلو أنشيلوتي ليخوض أول مباراة "كلاسيكو" له، وكان وقتها يبدأ أول ولاية له في قيادة الفريق الأبيض.

وتقدم نيمار للبارسا بعد 18 دقيقة من بداية اللقاء، ثم سجل أليكسيس سانشيز، الذي شارك كبديل، الهدف الثاني في الدقيقة 78، وبعد 10 دقائق، سجل خيسيه هدف الضيوف الوحيد.

ومنذ ذلك الحين، لم يفز أي مدرب لبرشلونة بأول "كلاسيكو" له، ليمر 11 عامًا فشل المدربون الخمسة التاليون للفريق الكتالوني خلالها في كسر هذه السلسلة.

وهُزم لويس إنريكي مارتينيز (1-3) في أول "كلاسيكو" له في الدوري الإسباني (الليغا)، والذي كان أول ظهور أيضًا للويس سواريز كلاعب في صفوف الفريق الكتالوني، كما سقط إرنستو فالفيردي في أول ظهور له مع الفريق (1-3) في ذهاب كأس السوبر الإسباني.

أما كيكي سيتيين، فقد خسر (0-2) في السانتياغو برنابيو، ليفقد "البلوغرانا" بتلك الهزيمة صدارة الدوري.

وسقط ورنالد كومان أول "كلاسيكو" في فترة تفشي كورونا بنتيجة (1-3)، كما فعلها تشافي هرنانديز، ولكن في الوقت الإضافي، حيث خسر (2-3) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض.

وستكون الفرصة سانحة أمام هانزي فليك السبت المقبل لإنهاء هذه السلسلة من الهزائم ومحاكاة 'تاتا' مارتينو مرة أخرى. وسبق للمدرب الألماني أن فعلها قبل بضعة أسابيع، عندما حقق 7 انتصارات في أول 7 مباريات في "الليغا" كما فعل المدرب القادم من روثاريو في أيامه.