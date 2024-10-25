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أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الجولة الثالثة من منافسات ​دوري المؤتمر الاوروبي​، عزز نادي ​تشيلسي​ الانجيزي من صدارته بفوزه الكبير على باناثينايكوس اليوناني وبواقع ٤-١.

دوري المؤتمر الأوروبي.. تشيلسي يكتسح باناثينايكوس برباعية

وفي الشوط الأول قدم لاعبو تشيلسي بداية قوية حيث نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء وكانت لهم بعض المحاولات الخطيرة الا ان تمكن جواو فيليكس من خطف هدف التقدم في الدقيقة ٢٢ بعد تمريرة حاسمة من ميخائيل مودريك، وبعدها حاول لاعبو باناثينايكوس القيام بردة فعل سريعة وكانت لهم بعض المحاولات الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم ليقود ابناء المدرب انزو ماريسكا هذا الشوط إلى بر الامان وبتقدم وبواقع ١-٠.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو البلوز ضغطهم الكبير وتمكن مودريك من خطف ثاني لفريقه في الدقيقة ٤٩ وبعدها اضاف جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة ٥٥ بعد تمريرة حاسمة من مودريك، وعزز كريستوفر انكونكو الفارق بهدف رابع في الدقيقة ٥٩ من ضربة جزاء، وفي الدقيقة ٦٩ قلص فاكوندو بيليستري الفارق للفريق اليوناني وواصل لاعبو تشيلسي تفوقهم الكبير في اللقاء وكانت لهم بعض المحاولات الخطيرة ولكن الحظ عاندهم لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي وبواقع ٤-١.

وفي باقي المباريات، حقق ​فيورنتينا​ الايطالي فوزا" مثيرا" على سانت غالين السويسري وبواقع ٤-٢، بينما انقاد ابويل القبرصي للخسارة بمواجهة بوراك بانجا لوكا البوسني وبواقع ١-٠، وحقق غنت البلجيكي الفوز على مولدي النروجي وبواقع ٢-١، فيما حقق هارتس الاسكتلندي الفوز على اومونيا القبرصي وبواقع ٢-٠، وحقق رابيد فيينا النمساوي الفوز على نواه الارمني وبواقع ١-٠.