انت الأن تتابع خبر « هتخسي 7 كيلو..!!» خبراء التغذيه يكشفون عن سر التخلص من الكرش والارداف نهائيا بمكون واحد موجود في مطبخك ورخيص وغير مكلف.. وزنك هينزل للنص..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانة ليلي علوي واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وقد استطاعت أن تحافظ على جمالها ورشاقتها رغم مرور السنوات مؤخرا شاركت ليلي مع جمهورها سرا جديدا يتعلق بكيفية التخلص من الكرش بشكل نهائي باستخدام مكونات بسيطة موجودة في كل منزل في هذا المقال نستعرض ما كشفته ليلي علوي وكيف يمكن للجميع الاستفادة من تجربتها.

لقاء الفنانة ليلى علوي

تقول ليلى إن الكرش يعد من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص سواء كانوا رجالا أو نساء وتضيف أن السبب وراء تراكم الدهون في منطقة البطن غالبا ما يكون مرتبطا بنمط الحياة غير الصحي وقلة الحركة وكذلك العادات الغذائية السيئة لكنها أكدت أن الحل ليس بالصعب ويمكن تحقيقه من خلال بعض التعديلات البسيطة في النظام الغذائي.

مكونات الوصفة السحرية

أحد المكونات التي أشارت إليها ليلي هو الزنجبيل تقول إنه يمكن استخدامه في إعداد مشروبات ساخنة تساعد على تحسين عملية الأيض وحرق الدهون إذ يعتبر الزنجبيل مضادا طبيعيا للالتهابات ويساعد في تعزيز الجهاز الهضمي مما يسهم في تقليل الانتفاخ والشعور بالامتلاء يمكن تحضير مشروب الزنجبيل عن طريق غلي قطع من الزنجبيل الطازج مع الماء ويمكن إضافة عصير الليمون والعسل لتحسين الطعم.

الليمون للتخلص من الكرش