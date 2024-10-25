انت الأن تتابع خبر ’’مش هتحتاج لطبيب بعد النهاردة خلاص’’..!! 3 علاجات تخلصك من الانتفاخ والغازات والبراز المتحجر وتبعد اوجاع القولون في ساعه واحدة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن أن يتسبب الانتفاخ في شعور بعدم الراحة وصعوبة في التركيز على المهام التي تقوم بها يحدث هذا عادة نتيجة لتجمع الغازات في الجهاز الهضمي، وقد يكون ذلك نتيجة لعدة عوامل، وأهمها نوع الطعام الذي تتناوله وكيفية تناوله في السطور التالية، سنستعرض طرقاً بسيطة للتخلص من الانتفاخ من خلال اتباع بعض العلاجات المنزلية

ممارسة بعض الحركات الرياضية

أظهرت الأبحاث أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساهم في تقليل الانتفاخ والغازات يحدث ذلك لأن النشاط البدني يساعد على تحفيز الأمعاء لنقل الغازات بسرعة أكبر عبر الجهاز الهضمي ومن التمارين التي تعتبر مفيدة لتخفيف الغازات، الاستلقاء على الظهر وتحريك الساقين كما يحدث عند ركوب الدراجة، والمشي لفترة قصيرة بعد تناول الطعام.

يمكن لبعض أوضاع اليوغا مثل وضعية الطفل والالتواء الجالس أن تساعد أيضًا على تخفيف الغازات بسرعة كما يفضل تناول زيت النعناع.

أظهرت الأبحاث أن زيت النعناع يمكن أن يساهم في تحسين أعراض متلازمة القولون العصبي، مثل الإسهال والانتفاخ والإمساك وزيادة الغازات يحتوي النعناع على خصائص مهدئة للتشنجات، مما يساعد على منع حدوث انقباضات عضلية لا إرادية في القولون، والتي قد تؤدي إلى الشعور بالألم في البطن في دراسة نشرت عام 2014 في مجلة طب الجهاز الهضمي السريري، لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والذين تناولوا زيت النعناع شهدوا تحسنًا ملحوظًا في أعراضهم مقارنةً بمن لم يتناولوه.

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