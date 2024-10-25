انت الأن تتابع خبر انجاز جديد.. الجمباز المصري يسيطر على اللجان الفنية في انتخابات لاتحاد الدولي بقطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح الجمباز المصري بقيادة الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز فى السيطرة علي المناصب الدولية داخل الاتحاد الدولي للجمباز في الانتخابات التي أقيمت اليوم بدولة قطر ليواصل الجمباز المصري مسيرته ونجاحاته علي جميع المستويات القارية والعربية والدولية

وبعد مجهود كبير وعمل شاق من الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز ومجموعة العمل خلال الايام الماضية نجح الجمباز المصري فى حصد المناصب الدولية آلاتية.

فازت الدكتورة نهي ابوشبانة برئاسة اللجنة الفنية للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي للجمباز

وفازت دكتورة نهاد زايد الفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني انسات بالاتحاد الدولي للجمباز

وفاز الدكتور محمد علي بعضوية اللجنة الفنية للجمباز الفتي رجال

كما فازت الدكتورة لمياء علي عبد الرحمن بعضوية المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي للجمباز

ومن جانبه أعرب إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز عن سعادتة بنجاح جميع اافراد المجموعة المرشحة لتمثيل مصر فى المناصب بانتخابات الاتحاد الدولي

وأضاف امين ان المجموعة إضافة كبيرة للجمباز المصرى فى الهيئات الدولية للعبة.

واشار رئيس الاتحاد أن المرأة المصرية قادرة على شغل جميع المناصب الدولية بعد المكتسبات الكبيرة التي حظيت بها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وظهر هذا فى اتحاد الجمباز بعد فوز نهي عبد الوهاب برئاسة اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز بالتزكية وفوز نهاد زايد بعد انتخابات شرسة بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات

وفوز الدكتورة لمياء علي عبد الرحمن بعضوية المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي للجمباز

وتابع آمين ان فوز الدكتور محمد علي بعضوية اللجنة الفنية للجمباز الفتي رجال يعد اضافة كبير للجمباز الفني فى مصر والعالم

ووجه الدكتور ايهاب امين الشكر للدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي علي الدعم غير المحدود للجمباز المصري والمساندة الكبيرة لأبناء مصر فى انتخابات الاتحاد الدولي وحصد المناصب الدولية فى الانتخابات التي اقيمت اليوم فى دولة قطر الشقيقة