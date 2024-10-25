دي يونج يوضح ما يحتاجه برشلونة للفوز بالكلاسيكو أمام ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، ما يحتاجه فريقه للفوز بالكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

دي يونج: نحتاج للتركيز وعدم التراخي أمام ريال مدريد

قال دي يونج في تصريحات إعلامية: “لكي نفوز نحتاج أن نكون في أفضل حالاتنا في كل وقت بسبب أن ريال مدريد فريق كبير”.

وتابع دي يونج: “لذلك عليك أن تكون بتركيزك خلال 90 دقيقة، لا يمكن أن ترتخي أمامهم لأنه حينها سيسجلون هدفين أو أكثر بلمح البصر كما رأينا ضد بوروسيا دورتموند”.

وأكمل دي يونج: “مواجهة ريال مدريد مهمة جدًا، أنه الكلاسيكو، ستكون مباراة تاريخية، أكبر تنافسية في كرة القدم، والآن سيتحدد من سيكون المتصدر في الليجا”.

وواصل: “أعتقد أن الكلاسيكو سيكون مباراة عظيمة بسبب أن كلا الفريقين يمر بلحظة جيدة”.

ويلعب ريال مدريد وبرشلونة، لقاء الكلاسيكو في العاشرة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.