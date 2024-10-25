نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض أول مسلسل وثائقي عن كواليس وأسرار الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سابقه جديدة.. يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمشاهدة أول مسلسل وثائقى عن الدورى السعودى أحد أغلى الدوريات فى العالم وأكبر ظاهرة رياضية وجماهيرية فى المملكة السعودية، وذلك حيث تستعد نتفليكس لأخذ عشاق كرة القدم في رحلة حافلة بالإثارة إلى أعماق كواليس الدوري السعودي مع إطلاق مسلسلها الوثائقي المرتقب "الدوري السعودي" الذي يُعرض حصريًا على نتفليكس في 21 نوفمبر.

21 نوفمبر عرض مسلسل وثائقي جديد عن أسرار وكواليس "الدوري السعودي"

يمنح هذا المسلسل المشاهدين فرصة فريدة لاستكشاف أسرار دوري يطمح إلى أن يصبح من بين الأفضل في العالم والتعرف على التحول الكبير الذي تشهده الساحة الكروية السعودية مع انضمام أساطير عالمية مؤثرة.

ويأتى هذا المسلسل الوثائقي في ست حلقات آسرة من إنتاج شركة "Whisper"، في رحلة شيقة تشاهدون خلالها لقاءات حصرية مع أبرز اللاعبين والمدربين والمحللين من موسم 2023/2024 وتنتقلون إلى قلب المنافسة المشتعلة بين أندية الكرة السعودية: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، والاتفاق، وهم يشقون طريقهم نحو اقتناص لقب الدوري السعودي للمحترفين.

لكنه لا يقتصر على الأندية وحدها، بل يخوض في تفاصيل الرحلات الشخصية لنجوم العالم الذين كتبوا قصصًا جديدة في الملاعب السعودية – من كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، إلى نيمار قائد الهلال، وكريم بنزيما مهاجم الاتحاد وصولًا إلى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الذي يقود دفة الاتفاق.

وعلى الجانب الآخر، يستعرض المسلسل التحديات التي واجهها نجوم الكرة السعودية في سعيهم لإثبات تفوقهم، مثل سالم الدوسري (الهلال)، وفراس البريكان (الأهلي)، وطلال حاجي (الاتحاد)، وعبد الرحمن غريب (النصر). وبين المباريات المصيرية والهُتافات الجماهيرية الصاخبة، عش حالة فريدة من الشغف الذي يطغى على هذا الدوري ويجعله نابضًا بالحياة.