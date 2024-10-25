انت الأن تتابع خبر “وصفة الفازلين وزيت الزيتون لجذب زوجك بقوة.. جربيها لمدة أسبوع وشوفي الفرق الساحر بنفسك!” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلجأ النساء دائمًا إلى البحث عن طرق تبرز جمالهن وتمنحهن جاذبية مميزة خصوصًا أمام أزواجهن وتعد وصفة الفازلين وزيت الزيتون من الطرق البسيطة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف بفضل فوائدها المتعددة في تفتيح البشرة ومنحها نضارة ملفتة بفضل مكوناتها الطبيعية تتغنى الوصفة بإمكانية إعدادها في المنزل بسهولة واستفادة البشرة منها دون الحاجة لمنتجات تجميل مكلفة وفي السطور القادمة سنتعرف على خطوات تحضير هذه الوصفة واستخدامها الفعال.

وصفة الفازلين وزيت الزيتون لجذب زوجك بقوة

لإعداد وصفة الفازلين وزيت الزيتون في المنزل ستحتاجين إلى المكونات البسيطة التالية:

ملعقة طعام من الفازلين

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

نصف ثمرة ليمون

ملعقة طعام من النشا

طريقة التحضير

تزايدت الأسئلة حول طريقة تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون بعد أن أثبتت نتائجها المذهلة في تحسين مظهر البشرة وتوحيد لونها في ما يلي خطوات تنفيذ الوصفة:

في إناء متوسط الحجم ضعي عصير نصف ثمرة الليمون مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا ثم اتركي الخليط ليهدأ لمدة 10 دقائق.

بعد انتهاء مدة الراحة أضيفي ملعقة الفازلين والنشا تدريجيًا إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح جميع المكونات متجانسة ومتماسكة.

ضعي قليلh من الخليط على جزء صغير من بشرتك وانتظري قليلًا للتأكد من عدم وجود أي تفاعل سلبي أو حساسية.

قومي بتوزيع الخليط على الوجه أو أي منطقة تعاني من تصبغات أو بقع داكنة يمكنك أيضًا تطبيق الوصفة على اليدين أو القدمين لتحسين ملمس البشرة وتوحيد لونها.

اتركي المزيج على البشرة لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتشرب البشرة المكونات بشكل جيد ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الخليط.

بعد غسل البشرة تأكدي من وضع مرطب مناسب للحفاظ على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

نصائح الاستخدام