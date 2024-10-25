نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تستهدف عدة مباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان، مساء يوم الجمعة، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقالت المراسلة، إن "3 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مخلفة دمارا كبيرا".

وجاءت الغارات عقب تحذير أصدره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة، حارة حريك، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".