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أحمد جودة - القاهرة - يخوض آرسنال مواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، وسط شكوك كثيرة بشأن الإصابات لكن المدرب ميكل أرتيتا يظل واثقًا من أن فريقه قادر على استعادة توازنه.

بين الإصابات والتحديات.. آرسنال يستعد لمواجهة ليفربول

ويعاني بوكايو ساكا وريكاردو كالافيوري ويورن تيمبر من مشكلات بدنية قبل مباراة بعد غد الأحد، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط وقائد الفريق مارتن أوديغارد.



ولزيادة الطين بلة للمدرب الإسباني، سيغيب المدافع وليام ساليبا بعد حصوله على بطاقة حمراء في خسارة الفريق اللندني أمام بورنموث في الجولة الماضية، وهي أول هزيمة لآرسنال هذا الموسم، ولكن أرتيتا لا يزال متفائلًا.

وقال أرتيتا للصحافيين اليوم الجمعة: "بالطبع لا نريد أن أكون في هذا الموقف، لكننا محظوظون بلاعبينا وتشكيلتنا وشخصيتنا، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المواقف الصعبة، فلا نشعر بالأسى أو نلتمس الأعذار، بل نواجهها، نحن كفريق نعرف مدى جودتنا وقدرتنا على تصعيب الأمور على المنافس".

وأضاف: "تعرضنا للحظات صعبة للغاية ومليئة بالتحديات ولكن لا أظن أن هذه واحدة منها، نحن متحمسون للغاية، وستكون الأجواء رائعة ونتطلع حقًا إلى المباراة".

ولم يلعب ساكا منذ لإصابته مع المنتخب الإنجليزي في التوقف الدولي السابق، بينما خرج المدافع كالافيوري مصابًا في الفوز 1-0 على شاختار دونيتسك الأوكراني أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ولم يلعب تيمبر آخر 3 مباريات للفريق.

وقال أرتيتا: "سنبذل قصارى جهدنا حتى نحاول أن نجعلهم متاحين للمباراة، لكن الأمر غير مؤكد".

وأضاف أن كالافيوري "يحتاج لفحوصات الإضافية، خضع لبعض الفحوصات أمس واليوم سيخضع للمزيد، في المرة الأخيرة اعتقدنا أن الإصابة كانت سيئة للغاية، وانتهى به الأمر باللعب بعد يومين.

"لقد تدرب (ساكا) على العشب قليلًا، إلى أي مدى يمكننا تجهيزه لمباراة يوم الأحد هذا أمر آخر، سوف نرى.

"لقد كانت الجلسة الأولى التي يمكن أن يشارك فيها (تيمبر) بصورة ما، غاب لفترة من الوقت، وكنا نظن أنه سيكون قريبًا من العودة".

وخسر ليفربول، تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت، مباراة واحدة في "البريميير ليغ"، لكنه حقق 7 انتصارات ليتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، ويحتل آرسنال المركز الثالث بفارق 4 نقاط.

وقال أرتيتا: "يمر بفترة جيدة الآن ويمكنك رؤية التأثير القوي (لسلوت) على الفريق، يمكنك رؤية بصمته على هذا الفريق".

"إنه فريق ينافس على أعلى مستوى منذ 9 أعوام في كل المسابقات، ونحن متحمسون لمواجهته، إنها فرصة كبيرة، نحب هذا النوع من المباريات على ملعب الإمارات".