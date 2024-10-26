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ضبط حالات تحويل عقار من الغرض السكني إلى النشاط التجاري بشارع التحرير بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط حالات تحويل عقار من الغرض السكني إلى النشاط التجاري بشارع التحرير بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الدقي في ضبط مخالفات تعديل وإزالة وجهة العقار رقم 17 شارع التحرير.

وذلك لتحويله من الغرض السكني إلى النشاط التجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

حيث تم ايقاف الأعمال وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع شرطة المرافق  وضبط المخالف لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ مسار الإجراءات القانونية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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