نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط حالات تحويل عقار من الغرض السكني إلى النشاط التجاري بشارع التحرير بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الدقي في ضبط مخالفات تعديل وإزالة وجهة العقار رقم 17 شارع التحرير. وذلك لتحويله من الغرض السكني إلى النشاط التجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. حيث تم ايقاف الأعمال وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع شرطة المرافق وضبط المخالف لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ مسار الإجراءات القانونية. FB_IMG_1729887691804 FB_IMG_1729887704198 FB_IMG_1729887701726 FB_IMG_1729887699550 FB_IMG_1729887697157 FB_IMG_1729887695097