نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمي: ايدرسون.

في خط الدفاع: كاي ووكر، جفارديول، مانويل اكانجي، روين دياز.

في خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، جوندوجان.

في خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، ايرلينج هالاند.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.