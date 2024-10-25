انت الأن تتابع خبر «لو جوزك بيقولك يا عجوزه»... باستخدام طفل القهوه يمكنك صنع افضل ماسك لتفتيح البشره والقضاء على حب الشباب بدون بوتكس صناعي وبأقل تكاليف... طريقه التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفل القهوة، وهو ما يتبقى من البن المطحون بعد تحضير القهوة، يتميز بملمس خشن ورائحة قوية، و على الرغم من أن الكثيرين يعتبرونه مجرد بقايا ترمى، إلا أن له استخدامات متعددة ومفيدة في الحياة اليومية، تشمل العناية بالبشرة والشعر، إلى جانب تطبيقات منزلية متنوعة، و من خلال هذه المقالة عبر بوابة الزهراء الإخبارية، سنكتشف كيف يمكن الاستفادة من هذه البقايا بطرق مبتكرة وفعالة، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

تلميع الأواني وتنظيف المنزل

يعتبر تفل القهوة خيارا رائعا لتنظيف الأواني والأدوات المطبخية بفضل طبيعته الخشنة التي تساعد على إزالة البقع والدهون العنيدة، و يمكن استخدامه كمقشر طبيعي من خلال فركه مباشرة على الأدوات لإزالة الرواسب الصعبة، و بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع التفل في كيس من القماش واستخدامه كمعطر طبيعي للمنزل، حيث يملأ المكان برائحة القهوة المنعشة التي تعطي شعورا بالانتعاش في كافة أرجاء المنزل.

تعطير اليدين والعناية بالبشرة

يمكن لتفل القهوة أن يكون الحل المثالي للتخلص من الروائح غير المرغوب فيها من اليدين، مثل رائحة الثوم أو البصل، و كما يستخدم في تحضير أقنعة طبيعية للوجه؛ فقط اخلط التفل مع عسل النحل وقليل من زيت الزيتون، ثم ضع الخليط على البشرة واتركه ليعمل كمقشر طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام، مما يمنح البشرة مظهرا ناعما ومشرقا.

العناية بالأثاث والتخلص من الروائح الكريهة