نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت 26 أكتوبر، حيث تُلعب 5 مباريات من هذا الأسبوع.

نوتنجهام فورست يهزم ليستر سيتي

وبدأت الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الجمعة 25 أكتوبر، حيث نجح فريق نوتنجهام فورست في تحقيق الفوز على حساب فريق ليستر سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تذاع كل مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا 5:00 بورنموث

برينتفورد 5:00 إبسويتش تاون

برايتون 5:00 وولفرهامبتون

مانشستر سيتي 5:00 ساوثهامبتون

إيفرتون 7:30 فولهام