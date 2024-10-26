نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إيراني رسمي: استهداف 20 نقطة ومشاركة 100 طائرة إسرائيلية كلها أكاذيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم السبت، بنفي "مزاعم" الجيش الإسرائيلي حول استهدافه "20 موقعًا" داخل إيران أو التقارير التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم الذي وقع فجر اليوم.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن "الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف 20 نقطة داخل البلاد غير دقيقة"، موضحًا أن المواقع المستهدفة كانت أقل من ذلك بكثير. واعتبر المصدر أن هذه الأنباء تندرج في إطار "حرب نفسية".

كما أفاد المصدر، وفقًا لـ "تسنيم"، بأن الأنباء عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم غير صحيحة، مبينًا أن الهجوم الإسرائيلي انطلق من خارج الحدود الإيرانية وألحق أضرارًا محدودة.

وذكرت الوكالة أيضًا أنه "لم يتم استهداف أي مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران".