نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدين الهجوم العسكري على إيران وتدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم العسكري الذي استهدف إيران، معتبرةً أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكًا لسيادة إيران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

موقف المملكة من التصعيد في المنطقة

أكدت المملكة على موقفها الثابت في رفض التصعيد وتوسع رقعة الصراعات في المنطقة، مشيرةً إلى أن هذه التطورات تهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

كما دعت كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وخفض التصعيد، محذرةً من العواقب الوخيمة لاستمرار الصراعات العسكرية.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

في هذا السياق، حثت المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة على القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم لخفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة، مؤكدًة على أهمية إيجاد حلول سلمية للنزاعات.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي

تأتي هذه التصريحات بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على إيران في وقت مبكر من صباح السبت، حيث سُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وقد أعلن الدفاع الجوي الإيراني تصديه لمحاولات إسرائيل استهداف مواقع في طهران.