نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسيدات فقط.. "طبلة الست" تعود بحفل جديد على مسرح ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد فرقة "طبلة الست" لإحياء حفل موسيقي مميز على مسرح ساقية الصاوي في قاعة النهر، وذلك يوم الخميس 7 نوفمبر القادم.

و الحفل مخصص للسيدات فقط، ويأتي ضمن سلسلة عروض الفرقة التي تسعى من خلالها لإعادة إحياء تراث الفلكلور الشعبي بأداء مميز يعبر عن روح المرأة الصعيدية.

باقة من الأغاني والمواويل الشعبية

في هذا الحفل، ستقدم "طبلة الست" مجموعة مختارة من الأغاني والمواويل الشعبية التي تحمل طابعًا تراثيًا وتنبض بالأصالة. وستشمل فقرات الحفل مقاطع موسيقية شهيرة مثل "يا صلاة الزين"، و"مربعات ابن عروس"، و"الحلوة دي"، بالإضافة إلى مواويل شعبية مستوحاة من التراث الصعيدي، لتعكس الفرح والطاقة الإيجابية وتحيي روح التراث بين الجمهور.

تفاعل جماهيري واسع في مهرجان الصيف الدولي

شهد فريق "طبلة الست" حضورًا مميزًا في مهرجان الصيف الدولي بدورته الحادية والعشرين على مسرح مكتبة الإسكندرية المكشوف، حيث أبدع الفريق في أداء مجموعة من أغانيه الشهيرة وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحاضرين. أغاني مثل "يا أبو اللبايش يا قصب"، و"يا ليالي الفرح تعالي"، و"ميدلي صعيدي يا جريد النخل العالي" لاقت تفاعلًا مميزًا وأضفت أجواءً من البهجة والاحتفال.

أغنيات تراثية بروح شبابية

تأسست فرقة "طبلة الست" عام 2019، وتضم مجموعة من الفتيات اللاتي اتخذن من الآلات الإيقاعية، خاصةً "الطبلة"، وسيلة للتعبير الفني.

تركز الفرقة على تقديم أغنيات ومواويل تراثية تعكس الفلكلور الصعيدي بإيقاعه المميز، مع توجه لتناول قضايا المرأة الصعيدية بطرق فنية تعكس بساطة التراث وأصالته، لتقرب هذا الفن العريق من قلوب الجمهور.

رسالة الفرقة وإحياء التراث الشعبي

تسعى فرقة "طبلة الست" إلى إيصال صوت المرأة الصعيدية وإبراز هويتها عبر الفن الشعبي، لتكون أعمالها جسرًا يربط بين الحاضر والماضي ويعيد إلى الأذهان جماليات التراث. وتعمل الفرقة على تعزيز تواجدها من خلال حفلاتها في مختلف المسارح، مقدمةً نموذجًا فريدًا في الحفاظ على الثقافة الشعبية بمشاركة نسائية بالكامل، تعكس من خلاله التميز والابتكار في إعادة إحياء الفنون التراثية.