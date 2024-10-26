الذهب يواصل مكاسبه

الذهب يواصل مكاسبهسجلت أسعار الذهب مكاسباً للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بدعم من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، وتستمر حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم السبت، بأن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2743.33 دولاراً للأوقية.. وسجلت الأسعار مستوى قياسياً عند 2758.37 دولاراً يوم الأربعاء وسجلت مكسباً للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2755.80 دولاراً.

هذا وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار للأونصة، وارتفعت 0.2 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عائداً بأكثر من 32 في المائة حتى الآن هذا العام، حيث أدى الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط إلى تعزيز الأسعار، إلى جانب خفض الفدرالي الأميركي نصف نقطة مئوية الشهر الماضي في سعر الإقراض القياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاديوم 2.1 في المائة إلى 1133 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر أمس، وارتفع خمسة في المائة منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت الفضة 0.7 في المائة مسجلة 33.46 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 2012 في وقت سابق من الأسبوع، وهبط البلاتين 1.3 في المائة ليسجل 1013.30 دولار.