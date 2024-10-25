انت الأن تتابع خبر “بشرتك هتدعيلك!”.. اعملي صابونة البقدونس في بيتك لتنظيف البشرة بشكل رائع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد اختيار نوع الصابونة الملائم للعناية بالبشرة أمرًا حيويًا للكثير من السيدات، حيث إن استخدام صابون غير مناسب لنوع البشرة قد يؤدي إلى مشكلات متعددة، وفي هذا السياق، تعتبر صابونة البقدونس خيارًا مثاليًا، نظرًا لقدرتها على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الأتربة والدهون المتراكمة.

فوائد صابونة البقدونس

تتمتع صابونة البقدونس بعدة فوائد تساهم في تحسين حالة البشرة، فهي تنظف البشرة بفاعلية، مما يساعد في تقليل انسداد المسام، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مكونات مغذية مثل زيت الزيتون وجل الصبار، التي ترطب البشرة وتمنحها نضارة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

المقادير اللازمة

لتحضير صابونة البقدونس في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية:

قطعة من أي نوع صابون طبي

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المجفف والمطحون

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

كوب من الماء الفاتر

طريقة التحضير

لصنع صابونة البقدونس، قم ببشر قطعة الصابون الطبية ثم أضف إليها الماء في قدر على نار متوسطة حتى تذوب.

بعد ذلك، أضف باقي المكونات واستمر في التحريك حتى تتجانس.

بمجرد أن يصبح الخليط متجانسًا، اسكبه في قالب واتركه ليجف تمامًا.

طريقة الاستخدام