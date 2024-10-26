أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42924

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42924
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و924 شهيداً، و100 ألف و833 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيداً، و289 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال هذه الحرب منذ الـ7 من أكتوبر 2023 متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
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