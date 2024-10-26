العراق: عودة حركة الطيران إلى طبيعتها

العراق: عودة حركة الطيران إلى طبيعتهاأعلن العراق اليوم عن فتح أجواء البلاد أمام حركة الطائرات في جميع المطارات بعد توقفها "بسبب التوترات الإقليمية".

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان لها: إن إعادة الأمور لنصابها جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي كان من المحتمل أن تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

وأضاف البيان أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت العمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية.

وأشار إلى أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات.

وكان العراق أعلن في وقت سابق اليوم إيقاف حركة الطيران في جميع المطارات "بشكل مؤقت" بالتزامن مع هجوم الكيان الإسرائيلي على إيران.