العراق: عودة حركة الطيران إلى طبيعتها
أعلن العراق اليوم عن فتح أجواء البلاد أمام حركة الطائرات في جميع المطارات بعد توقفها "بسبب التوترات الإقليمية".
وقالت وزارة النقل العراقية في بيان لها: إن إعادة الأمور لنصابها جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي كان من المحتمل أن تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.
وأضاف البيان أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت العمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية.
وأشار إلى أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات.
وكان العراق أعلن في وقت سابق اليوم إيقاف حركة الطيران في جميع المطارات "بشكل مؤقت" بالتزامن مع هجوم الكيان الإسرائيلي على إيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: عودة حركة الطيران إلى طبيعتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.