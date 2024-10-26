العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة 6 جنود في هجوم صاروخي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - أكد الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة إصابة 6 جنود، بعد سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، في وقت سابق من اليوم ذاته.

ووصف الجيش الإسرائيلي حالة الجنود بالمتوسطة، وذكر أن صاروخا واحدا أطلق في الهجوم. وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بين مسكفعام وعديسة في الجليل برشقة صاروخية. كما أكد موفد "دوت الخليج" إطلاق رشقة صورايخ من لبنان باتجاه مناطق في الجليل. وليل الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى شمالا. وعلى مدار ما يزيد على عام من الحرب، لطالما كانت القوات الإسرائيلية في منطقة الجليل هدفا لصواريخ حزب الله.

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