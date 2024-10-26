العالم اليوم - إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم على إيران "في مراحله الأولى"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 02:26 صباحاً - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح السبت، أن الهجوم العسكري على إيران لا يزال "في مراحله الأولى".

وأشارت الإذاعة إلى أن هدف الضربات الأولى "تعطيل أنظمة الدفاع الإيرانية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يشن في الساعات الأولى من صباح السبت غارات على مواقع في إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

وكشف مصدر لـ"دوت الخليج"، أن أحد الأماكن التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من صباح السبت "قاعدة عسكرية لإطلاق الصواريخ البالستية".

كما أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أن إسرائيل استهدفت في هجومها "عددا من القواعد العسكرية في غرب وجنوب غرب طهران".

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة لها، في وقت مبكر من صباح السبت.