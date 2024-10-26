العالم اليوم - وكالة "تسنيم": إيران مستعدة للرد على هجوم إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 03:25 صباحاً - قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، إن طهران "مستعدة للرد" على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها في وقت مبكر من صباح السبت.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".

وأضافت المصادر: "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".