نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق ساوثهامبتون، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، بينما يقع ساوثهامبتون في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والسادسة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون عبر قناة beIN Sports 1HD.